Sofia Costantini sul Trono di Uomini e Donne dopo Temptation Island? Che si vocifera (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne sono stati ospitati alcuni dei protagonisti dell'edizione di Temptation Island che è appena volta al termine.. Tra di loro ci sono stati anche Alfred e la single Sofia, i quali hanno riportato due versioni dei fatti diametralmente opposte rispetto a quanto successo tra di loro dopo la fine del programma. Ad ogni modo, a generare particolare clamore è il fatto che, molto probabilmente, Maria De Filippi ha messo gli occhi sulla ragazza al punto da pensare di offrirle il Trono. I gossip su Sofia sul Trono di Uomini e Donne Lo staff di Uomini e Donne ha modificato la programmazione delle puntate del 23 e 24 ottobre. In tali date, infatti, invece che andare in onda il consueto appuntamento con UeD, sono trasmesse due puntate speciali incentrate sugli ex protagonisti di Temptation Island.

