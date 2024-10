Lanazione.it - Sette eventi a teatro. La stagione di Cavriglia. Jannacci racconta il padre

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Da PaolocheilEnzo ai Flame Parade.appuntamenti tra musica,e cinema in arrivo per la nona edizione della rassegna "Materiali In Scena" alcomunale di. Il cartellone è stato presentato da Comune e Materiali Sonori con l’obiettivo di far diventare ildipunto di riferimento per artisti di livello nazionale e per le tante eccellenze che producono cultura in Valdarno. Ricca l’offerta tra proposte originali, anteprime e giovani. Si parte domani alle 21,15 (come per tutti gli spettacoli) con un evento speciale e gratuito: la prima visione del cortometraggio "Backswing", realizzato da due giovani cineasti cavrigliesi, Andrea Gaggiani e Mattia Alamanni: poco più di 15 minuti con Ginevra Bruni protagonista e la colonna sonora dei Revue. Dopo la proiezione seguirà il concerto dei Revue.