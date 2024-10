Scrittura e storytelling, incontro con Lorenzo La Neve alla Biblioteca Erica (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, dalle ore 16:00 alle 21:00, la Biblioteca Erica, nell’ambito dell’iniziativa #paestumVeliaforyoung, ospiterà un evento speciale con Lorenzo La Neve, sceneggiatore di fumetti e autore per canali TV e YouTube. L’incontro, organizzato dalla Fondazione Alario per Elea-Velia Salernotoday.it - Scrittura e storytelling, incontro con Lorenzo La Neve alla Biblioteca Erica Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, dalle ore 16:00 alle 21:00, la, nell’ambito dell’iniziativa #paestumVeliaforyoung, ospiterà un evento speciale conLa, sceneggiatore di fumetti e autore per canali TV e YouTube. L’, organizzato dFondazione Alario per Elea-Velia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scrittura e storytelling, incontro con Lorenzo La Neve alla Biblioteca Erica - Un evento dedicato agli appassionati di fumetti e storytelling con la partecipazione dello sceneggiatore e autore di testi per TV e YouTube. (salernotoday.it)

Ancora Stelvio per le tavole azzurre: squadre CdM di parallelo e snowboard cross di nuovo in pista da domenica - Dal 27 al 31 ottobre, i big delle nazionali italiane lavoreranno ancora sul ghiacciaio per un raduno che segue quello già svolto sempre allo Stelvio. I convocati, ... (neveitalia.it)

Non si ferma il ritiro dei ghiacciai: Adamello, perdite fino a 3100 metri di quota - Le prime stime dalle misurazioni effettuate in Trentino nel periodo estivo-autunnale: la neve dello scorso inverno è rimasta solo alle quote più alte, il Careser ha perso quasi 2 metri di spessore ris ... (altoadige.it)

Tutto un altro Lupo Alberto, l’iconico personaggio del fumetto italiano incontra gli autori di nuova generazione - Il personaggio creato da Silver spegne cinquanta candeline e si proietta verso il futuro, affidandosi a una nuova generazione di autori e artisti carichi di idee per nuove storie ... (rtl.it)

La valanga azzurra, tutta la passione per gli sci di Giovanni Veronesi - Un viaggio nella memoria del regista e nella storia recente dello sport italiano. Da lunedì 21 ottobre al cinema. (mymovies.it)