Lortica.it - Sansepolcro: scontro auto-monopattino, grave un 42enne trasportato a Siena

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18:22, il servizio 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto in via del Prucino ain seguito a un incidente che ha coinvolto un’e un. Un uomo di 42 anni, rimasto ferito nell’impatto, è statod’urgenza al Pronto Soccorso diin codice rosso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza con personale infermieristico proveniente da Pieve Santo Stefano, insieme alle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L'articolounproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.