Rivoluzione alle cantinette: "Addio deejay e sballo. La Vecchia pescheria non sarà più una disco" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sì alla movida nella Vecchia pescheria, "no allo sballo". alle feste con deejay e musica assordante fino a tardi. A quelle serate che rischiano di finire con risse e problemi di ordine pubblico. La Vecchia pescheria, cuore pulsante del centro storico con i suoi tanti locali, vuole provare a cambiare pelle. Per questo "io e i titolari di altri locali stiamo investendo pesantemente sulle attività, per far capire ai riminesi che qui ci si può divertire in sicurezza e senza eccessi". Claudio Nanni, che gestisce insieme al figlio Luigi il pub Al Qui e la nuova pizzeria El Cantinero (inaugurata a fine settembre) parla anche a nome di altri colleghi, insieme ai quali "vogliamo cambiare l’immagine un po’ trita della Vecchia pescheria e riqualificare quello che è uno dei luoghi più belli del centro storico". Non è un’impresa facile. Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione alle cantinette: "Addio deejay e sballo. La Vecchia pescheria non sarà più una disco" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sì alla movida nella, "no allo".feste cone musica assordante fino a tardi. A quelle serate che rischiano di finire con risse e problemi di ordine pubblico. La, cuore pulsante del centro storico con i suoi tanti locali, vuole provare a cambiare pelle. Per questo "io e i titolari di altri locali stiamo investendo pesantemente sulle attività, per far capire ai riminesi che qui ci si può divertire in sicurezza e senza eccessi". Claudio Nanni, che gestisce insieme al figlio Luigi il pub Al Qui e la nuova pizzeria El Cantinero (inaugurata a fine settembre) parla anche a nome di altri colleghi, insieme ai quali "vogliamo cambiare l’immagine un po’ trita dellae riqualificare quello che è uno dei luoghi più belli del centro storico". Non è un’impresa facile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio: un inglese squattrinato compra il Taranto? La manovra della fantomatica Apex Capital Global - Annunciata la cessione del club di serie C. Ma l’acquirente, Mark Campbell, gestisce «scatole vuote». Dov’è il suo presunto patrimonio? I dubbi sull’operazione, in attesa della presentazione ufficiale ... (ilcorrieredelgiorno.it)

Meteo, esonda il Salso a LIcata: gente in fuga. Chiusi tratti dell'A14 per pioggia - Ancora maltempo sull'Italia. Così come ieri, anche oggi - sabato 19 ottobre - piogge e temporali caratterizzeranno la giornata, con allerte meteo in sette regioni per rischio idraulico ... (leggo.it)

Maltempo Bologna, è allerta: non uscite in strada. Condizioni meteo critiche, rallentamenti ai treni - Ancora maltempo sull'Italia. Così come ieri, anche oggi - sabato 19 ottobre - piogge e temporali caratterizzeranno la giornata, con allerte meteo in sette regioni per rischio idraulico ... (ilmessaggero.it)