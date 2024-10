Re Carlo XVI Gustavo vola in Brasile con la principessa Vittoria e il principe Carlo Filippo. E Maddalena diventa "regina". Leggi su Amica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Formalmente, non salirà mai sul trono. Nella linea di successione, infatti, Maddalena di Svezia è soltanto all’ottavo posto. Prima di lei, la sorella Vittoria; i due figli di lei, Estelle e Oscar; il fratello Carlo Filippo e i tre – dal prossimo febbraio quattro – figli di lui. Per l’erede più giovane di re Carlo XVI Gustavo e della regina Silvia, insomma, indossare la corona, salvo sorprese, sarà praticamente impossibile. E le sorprese, in queste ore, sono arrivate. Maddalena di Svezia e quell’incarico davvero speciale È notizia di poche ore fa, infatti, che venerdì 25 ottobre alla principessa Madeleine di Svezia verranno affidate le chiavi del regno. Amica.it - Re Carlo XVI Gustavo vola in Brasile con la principessa Vittoria e il principe Carlo Filippo. E Maddalena diventa "regina". Leggi su Amica.it Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Formalmente, non salirà mai sul trono. Nella linea di successione, infatti,di Svezia è soltanto all’ottavo posto. Prima di lei, la sorella; i due figli di lei, Estelle e Oscar; il fratelloe i tre – dal prossimo febbraio quattro – figli di lui. Per l’erede più giovane di reXVIe dellaSilvia, insomma, indossare la corona, salvo sorprese, sarà praticamente impossibile. E le sorprese, in queste ore, sono arrivate.di Svezia e quell’incarico davvero speciale È notizia di poche ore fa, infatti, che venerdì 25 ottobre allaMadeleine di Svezia verranno affidate le chiavi del regno.

