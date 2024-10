Proponevano investimenti in criptovalute per ripulire soldi sporchi: tre arresti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Proponevano investimenti in criptovalute assicurando ai clienti elevate percentuali di guadagno. Un'associazione a delinquere dietro alla quale si nascondeva un'attività di riciclaggio di denaro sporco. Tre le persone arrestate dagli uomini della guardia di finanza di Roma che hanno sequestrato Romatoday.it - Proponevano investimenti in criptovalute per ripulire soldi sporchi: tre arresti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)inassicurando ai clienti elevate percentuali di guadagno. Un'associazione a delinquere dietro alla quale si nascondeva un'attività di riciclaggio di denaro sporco. Tre le persone arrestate dagli uomini della guardia di finanza di Roma che hanno sequestrato

