Pontederadonna scomparsa trovata morta

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 22.00 La donnadall'11 ottobre a Pontedera, in provincia di Pisa, è stata.Si chiamava Flavia Mello Agonigi ed aveva 54 anni. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio in un'abitazione non distante da Casciana Terme (Pisa), in Valdera.Secondo quanto appreso da fonti investigative, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Irreperibile il marito. Sul posto gli inquirenti e il magistrato che coordina le indagini.