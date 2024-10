Lettera43.it - Playboy, rifiutata l’offerta da 100 milioni della famiglia Hefner

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Respintaper riprendere il controllo di. Il consiglio di amministrazione di Plby Group, proprietario del marchio e delle aziende correlate, all’unanimità ha rifiutato i 100di dollari e una quota azionaria del 10 per cento che il figlio del fondatore Hugh, Cooper, aveva messo sul piatto per acquistare la società. «Dopo un’attenta revisione e una considerazione del, abbiamo stabilito che sottostima sostanzialmente le attività die non è nel miglior interesse degli azionisti», ha spiegato Ben Kohn, Ceo e direttore di Plby Group. «Sebbene comprendiamo e apprezziamo l’interesse per l’impareggiabile marchio, confidiamo che la continua ricerca da parte dell’azienda del suo modello incentrato susupporterà il valore a lungo termine per gli azionisti. Continueremo a valutare tutte le opportunità».