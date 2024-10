Gqitalia.it - Perché è così importante allenare la forza di presa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladi, vale a dire lanelle mani e nella parte inferiore delle braccia, è fondamentale per la vita di tutti i giorni. Eccocostruirla. Che si tratti di sollevare pesi, di stringere una racchetta da padel o anche solo di cercare di togliere il coperchio da un barattolo, avere unaforte rende efficienti i compiti più diversi. «Nel fitness, ladiè un'eroina poco celebrata, tira su pesi e spirito, una stretta alla volta», dice Kieran Sheridan, fisioterapista e fondatore di GulfPhysio. La cosa buona è che non servono ore e ore di training per migliorarla. Basta aggiungere alcuni semplici esercizi al tuo solito allenamento: otterrai benefici che ti aiuteranno nella vita di tutti i giorni, e non solo.