Ilprimatonazionale.it - Per la Responsabilità Sociale dell’Impresa e non solo

Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott – Agli inizi del nuovo millennio, nel Libro Verde della Commissione Europea, la “” venne indicata come “Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Con la nuova comunicazione del 25 ottobre 2011 (n. 681), la Commissione Europea ha proposto una nuova definizione di RSI come “delle imprese per il loro impatto sulla società”. Per soddisfare pienamente la loro, le imprese devono porre in atto un processo di integrazione delle questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base.