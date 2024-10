Pavesi e amministratori uniti: "In cammino sulla Francigena per migliorarne le criticità" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gambe buone e taccuino in mano. Domenica cittadini e amministratori si metteranno in marcia sui 12 chilometri del tratto cittadino della Via Francigena per fornire suggerimenti e risolvere criticità. I problemi non mancano e nel 2025, anno giubilare, i pellegrini potrebbero essere molti di più. "Vogliamo valorizzare la Via Francigena – annuncia l’assessore al Turismo Angela Gregorini – che insiste sulla provincia di Pavia per 120 chilometri. E vogliamo coinvolgere i cittadini, che conoscono il percorso e sono interessati a migliorarlo". Già una cinquantina gli iscritti che si ritroveranno alle 9,45 in piazzale Ghinaglia per raggiungere l’osteria Maltrainsema e iniziare il tragitto che, come anticipa l’assessore alle Politiche aggregative Gipo Anfosso, sarà affrontato anche da disabili: "Vorremmo costruire percorsi di turismo lento". Ilgiorno.it - Pavesi e amministratori uniti: "In cammino sulla Francigena per migliorarne le criticità" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gambe buone e taccuino in mano. Domenica cittadini esi metteranno in marcia sui 12 chilometri del tratto cittadino della Viaper fornire suggerimenti e risolvere. I problemi non mancano e nel 2025, anno giubilare, i pellegrini potrebbero essere molti di più. "Vogliamo valorizzare la Via– annuncia l’assessore al Turismo Angela Gregorini – che insisteprovincia di Pavia per 120 chilometri. E vogliamo coinvolgere i cittadini, che conoscono il percorso e sono interessati a migliorarlo". Già una cinquantina gli iscritti che si ritroveranno alle 9,45 in piazzale Ghinaglia per raggiungere l’osteria Maltrainsema e iniziare il tragitto che, come anticipa l’assessore alle Politiche aggregative Gipo Anfosso, sarà affrontato anche da disabili: "Vorremmo costruire percorsi di turismo lento".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pavesi e amministratori uniti: "In cammino sulla Francigena per migliorarne le criticità" - Gambe buone e taccuino in mano. Domenica cittadini e amministratori si metteranno in marcia sui 12 chilometri del tratto cittadino della Via Francigena per fornire suggerimenti e risolvere criticità. (ilgiorno.it)

Cosa fare domenica nel Pavese? C’è un cammino imperdibile sulla Via Francigena - Pavia, 23 ottobre 2024 – “Un cammino per tutti”: domenica i pavesi e gli amministratori percorreranno insieme il tratto di 12 chilometri della via Francigena che attraversa il capoluogo. Il percorso, ... (ilgiorno.it)

Francigena a giugno registra un utile di 103mila euro - Positivo il giudizio del Comune sullo stato di salute finanziaria della società nei primi sei mesi. L’assessora Angiani: «Oggi il valore patrimoniale dell’azienda è superiore al milione e mezzo» ... (civonline.it)