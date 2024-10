Patek Philippe Cubitus, quando innovazione e design si uniscono nell’orologeria di lusso. (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova collezione Cubitus di Patek Philippe è l’ultima incarnazione dell'eccellenza nella tradizione orologiera di questa rinomata Maison svizzera. Fondata su una lunga storia di innovazione e perfezione tecnica, la collezione si distingue per il suo design audace, che combina linee moderne e dettagli classici. <p> Patek Philippe Cubitus, quando innovazione e design si uniscono nell’orologeria di lusso. MondoUomo.it.</p> Mondouomo.it - Patek Philippe Cubitus, quando innovazione e design si uniscono nell’orologeria di lusso. Leggi tutta la notizia su Mondouomo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova collezionediè l’ultima incarnazione dell'eccellenza nella tradizione orologiera di questa rinomata Maison svizzera. Fondata su una lunga storia die perfezione tecnica, la collezione si distingue per il suoaudace, che combina linee moderne e dettagli classici. sidi. MondoUomo.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patek Philippe ha appena lanciato una nuova collezione di orologi quadrati - 5821/1AR-001 abbraccia la tendenza del ritorno dei modelli che abbinano acciaio e oro, qui rosa, e punta su un quadrante blu. 5821/1A-001 abbina cassa e bracciale in acciaio a un quadrante verde oliva soleil … se ve lo state chiedendo, sì: è lo stesso dell'ormai rimpianto Nautilus 5711/1A, modello con il quale condivide anche la stessa vocazione sporty-chic. (Gqitalia.it)

Rubano prezioso Patek Philippe - gioielliere trascinato dall’auto dei rapinatori in fuga - Il gioielliere si è aggrappato alla macchina venendo urtato e trascinato per alcuni metri. Stando a quanto riferito quest’ultimo, mentre inseguiva l'uomo che aveva messo a segno il colpo, si sarebbe aggrappato alla macchina guidata dal complice venendo urtato, trascinato e buttato a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese che hanno immediatamente dato il via alle ricerche. (Ilgiorno.it)

Patek Philippe, la nuova collezione di Orologi quadrati è incredibile. Ecco “Cubitus”… - Patek Philippe ecco la nuova collezione Cubitus orologi quadrati da uomo di lusso e super eleganti tre modelli da non perdere assolutamente ... (myluxury.it)

Patek Philippe lancia Cubitus, la sua prima nuova collezione in 25 anni - Patek Philippe interrompe un silenzio di 24 anni con Cubitus, un nuovo modello audace che si unisce ai rinomati Nautilus e Aquanaut. (msn.com)

Eleganza rivoluzionaria: Patek Philippe svela la collezione Cubitus - Tre nuovi modelli che fondono design audace e sofisticata meccanica: scopri la collezione Cubitus di Patek Philippe. (esquire.com)