Pagelle Young Boys-Inter 0-1 | spunta pure un bel 7 in difesa! – TS

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ha regolato lonel finale di partita grazie ad una rete Marcus Thuram, che è valsa la quinta vittoria di fila. Ledistilate da Tuttosport. AL FOTOFINISH – L’ha dovuto faticare per riuscire a vincere la partita di Champions League contro lo. Gli svizzeri, terzultimi nel proprio campionato, ultimi in Champions League con otto gol subiti (ora nove) e zero fatti, hanno giocato un’ottima gara contro i campioni d’Italia colpendoun palo con Monteiro. Simone Inzaghi ha osato probabilmente fin troppo con il turnover, tant’è che nel primo tempo giocano meglio gli svizzeri di Joel Magnin. Nella ripresa, entrano i big e nel finale l’vince la partita grazie alla lunga combinazione a tre Lautaro Martinez, Federico e Marcus Thuram. Proprio il francese, entra e segna.