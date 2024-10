Napoli su Rashford, Conte vuole un altro colpo dallo United come McTominay (El Nacional) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Marcus Rashford non sembra più felice di essere al Manchester United e vorrebbe provare un’altra esperienza di un altro club. Secondo gli spagnoli di El Nacional, c’è anche il Napoli su di lui perché il tecnico Antonio Conte lo vorrebbe fortemente. Il Napoli tra i club interessati a Rashford, lo vorrebbe fortemente Conte Il quotidiano scrive: Se possibile, vuole trasferirsi nel mese di gennaio. In passato, squadre come Real Madrid, Barça, Bayern Monaco o Paris Saint-Germain erano interessate a lui. Ma ora non è più nel mirino di questi club. Attualmente ci sono tre squadre che sarebbero felici di acquistare l’attaccante 26enne: sono Marsiglia, Aston Villa e Napoli, che lo accoglierebbero a braccia aperte. In particolare, è Antonio Conte che insiste per un altro crack dello United, come Scott McTominay. Rashford potrebbe condividere l’attacco con Lukaku e Kvaratskhelia. Ilnapolista.it - Napoli su Rashford, Conte vuole un altro colpo dallo United come McTominay (El Nacional) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Marcusnon sembra più felice di essere al Manchestere vorrebbe provare un’altra esperienza di unclub. Secondo gli spagnoli di El, c’è anche ilsu di lui perché il tecnico Antoniolo vorrebbe fortemente. Iltra i club interessati a, lo vorrebbe fortementeIl quotidiano scrive: Se possibile,trasferirsi nel mese di gennaio. In passato, squadreReal Madrid, Barça, Bayern Monaco o Paris Saint-Germain erano interessate a lui. Ma ora non è più nel mirino di questi club. Attualmente ci sono tre squadre che sarebbero felici di acquistare l’attaccante 26enne: sono Marsiglia, Aston Villa e, che lo accoglierebbero a braccia aperte. In particolare, è Antonioche insiste per uncrack delloScottpotrebbe condividere l’attacco con Lukaku e Kvaratskhelia.

