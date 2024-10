Monster Hunter Wilds torna a mostrarsi e apre la Open Beta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il producer di Monster Hunter Wilds, Ryozo Tsujimoto, ha svelato l’ultimo trailer dell’attesissimo RPG d’azione e i dettagli sull’imminente Open Beta Test durante il Monster Hunter Wilds Showcase di ottobre di Capcom. Il nuovo filmato ha rivelato gli affascinanti luoghi e gli abitanti del nuovo ecosistema Bacino petrolifero, tra cui il misterioso mostro noto come “Fiamma nera”, altri nuovi mostri che vivono nella regione e il villaggio di artigiani locali Azuz. A questi nuovi dettagli sul gioco, Tsujimoto ha fatto seguire l’annuncio di un Open Beta Test che si terrà la prossima settimana su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam. L’Open Beta Test durerà dall’1 al 4 novembre (GMT) e gli abbonati a PlayStation Plus potranno avere un vantaggio su PlayStation 5 con un esclusivo periodo di early access a partire dal 29 ottobre (GMT). Nerdpool.it - Monster Hunter Wilds torna a mostrarsi e apre la Open Beta Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il producer di, Ryozo Tsujimoto, ha svelato l’ultimo trailer dell’attesissimo RPG d’azione e i dettagli sull’imminenteTest durante ilShowcase di ottobre di Capcom. Il nuovo filmato ha rivelato gli affascinanti luoghi e gli abitanti del nuovo ecosistema Bacino petrolifero, tra cui il misterioso mostro noto come “Fiamma nera”, altri nuovi mostri che vivono nella regione e il villaggio di artigiani locali Azuz. A questi nuovi dettagli sul gioco, Tsujimoto ha fatto seguire l’annuncio di unTest che si terrà la prossima settimana su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam. L’Test durerà dall’1 al 4 novembre (GMT) e gli abbonati a PlayStation Plus potranno avere un vantaggio su PlayStation 5 con un esclusivo periodo di early access a partire dal 29 ottobre (GMT).

