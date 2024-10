Monossido di carbonio: il «killer silenzioso» da non sottovalutare (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Dr. Gianmariano Marchesi, anestesista in camera iperbarica di Habilita Zingonia, spiega i rischi che si corrono quando viene inalato questo gas inodore ed incolore che si diffonde facilmente nell’aria Ecodibergamo.it - Monossido di carbonio: il «killer silenzioso» da non sottovalutare Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Dr. Gianmariano Marchesi, anestesista in camera iperbarica di Habilita Zingonia, spiega i rischi che si corrono quando viene inalato questo gas inodore ed incolore che si diffonde facilmente nell’aria

Con l’accensione dei riscaldamenti - attenzione al monossido di carbonio - L’ingresso di aria fresca deve essere sempre garantito e gli scarichi dei fumi devono quindi essere liberi, con un buon tiraggio senza interferenze esterne come può accadere per esempio nelle giornate ventose». Come si può fare una corretta prevenzione? «Prevenire è meglio che curare: non respirare un gas tossico è quindi essenziale. (Bergamonews.it)

Ragazza trovata morta. Maria Primerano uccisa dal monossido di carbonio - Secondo i risultati dell’autopsia condotta dal dottor Frolli la causa del decesso sarebbe dovuta a inalazione massiccia del gas tossico. (ilrestodelcarlino.it)

Monossido di carbonio: il «killer silenzioso» da non sottovalutare - Per questo è chiamato “killer silenzioso”». Quando si produce monossido di carbonio? «Si produce durante qualsiasi tipo di combustione, spesso insieme ad altre sostanze nocive. Quindi anche nel corso ... (ecodibergamo.it)

Con l’accensione dei riscaldamenti, attenzione al monossido di carbonio - Ormai siamo in autunno e, come tutti gli anni, iniziano a registrarsi diversi casi di cronaca di intossicazioni da monossido di carbonio (CO). Il Dr. Gianmariano Marchesi, anestesista in camera ... (bergamonews.it)