Milan Hernan Crespo | Leao? Deve maturare se resta così non serve a niente! L’attacco

(Di giovedì 24 ottobre 2024), l’ex attaccanteè intervenuto alla Gazzetta e ha parlato di Rafaelcon un tono piuttosto duro. Ecco le parole L’ex attaccante di, Parma, Inter e Genoa tra le altreha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e si è soffermato in particolare su Rafaele sul momento negativo che sta vivendo il portoghese in questo inizio di stagione: “Non entro nelle dinamiche del mercato, anche perché non conosco il tipo di contratto del portoghese. Di certo, se va avantinon è un valore aggiunto per la squadra. E questo è un peccato perché ha grandi mezzi e grandi potenzialità. Solo che non è ancora riuscito a fare il salto di qualità. E badate che non lo ha fatto con il, ma nemmeno con la nazionale”.