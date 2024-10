Ilnapolista.it - Mancini non sarà più l’allenatore dell’Arabia Saudita

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Robertononpiù. A confermare la notizia è il giornalista Fabrizio Romano su X: È finita tra la nazionalee Roberto. Accordo raggiunto oggi su un’intesa reciproca per porre fine al contratto. La Federazioneè già al lavoro per trovare un nuovo allenatore. It’s over between Saudi national team and Roberto. Agreement teached today on a mutual understanding to end the contract. Saudi Federation, already working on new head coach. pic.twitter.com/xxvvyRcLfY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2024 Il possibile esonero dil’aveva confermato la Gazzetta il 20 ottobre Ore contate per Robertosulla panchina