Lucca Comics & Games 2024: il programma con le date, la mappa e i biglietti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dal 30 ottobre al 3 novembre si terrà l'edizione 2024 dei Lucca Comics and Games. Il programma sarà ricco di ospiti di spicco ed eventi: ecco la mappa per raggiungere gli stand.

Lego torna a Lucca Comics & Games con il primo pop-up store! - Per i fan LEGO, le sorprese non finiscono qui. All’esterno, i giardini sono adornati con peonie colorate e altre piante vivaci, creando una scena pittoresca perfetta per far diventare il set un vero pezzo da esposizione. Il negozio si troverà in Piazza San Romano, avrà una dimensione di 90 mq e proporrà un assortimento completo, incluse le novità, i set LEGO dedicati al mondo gaming e le esclusive dei LEGO Certified Store. (Nerdpool.it)

Dagli Uffizi tre antichi draghi ‘volano’ a Lucca Comics & Games - Il mostruoso trittico verrà esposto in un contesto più che scenograficamente idoneo: la medievale chiesa dei Servi, dove i Draghi degli Uffizi avranno tra l’altro modo di dialogare con la grande mostra dedicata da Lucca Comics&Games proprio a Dungeons and Dragons, con la curatela di Jon Peterson e Jessica Lee Patterson Gateway to Adventure - 50 Years of D&D Art: oltre cento opere d’arte e memorabilia legati all’immaginario fantasy del gioco. (Lanazione.it)

Lucca Comics and Games - cresce l’attesa per Dungeons & Dragons : sabato 26 il via alla mostra - . L’appuntamento con l’inaugurazione è fissato per sabato 26 ottobre alle 17 quando aprirà la più grande mostra d’arte mai realizzata al mondo dedicata al primo gioco di ruolo mai nato che ha dato vita, nel gennaio del 1974, a un modo tutto nuovo di giocare e usare la fantasia. Chiuso il lunedi?. (Lanazione.it)