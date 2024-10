La Rappresentante di Lista | In ‘Giorni Felici’ la nostra voglia di disobbedire

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “mo comunicare ladie dire no a questi finti giorni felici, a questo assopimento del mondo”. Dritti al punto, come sempre. Così come il nuovo album di Ladiin uscita venerdì 25 ottobre, che ha come fil rouge l’emotività umana in rapporto col mondo e il disagio sociale e culturale che ne deriva. Ma non solo. Il titolo del disco del duo siciliano Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è anche un richiamo a ‘Happy Days’, dramma di Samuel Beckett del 1961, nel quale lo scrittore irlandese manda in scena la misera condizione umana, estrema e disperata.