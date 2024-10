La Pallavolo Cascina sorride: il derby contro il Casciavola è biancorosso (Di giovedì 24 ottobre 2024) Match entusiasmante per le ragazze biancorosse che, dopo aver ceduto di un soffio nel primo set, hanno ribaltatol'incontro dando prova di grande carattere e determinazione. Coach Lazzerini parte con Belli e Corti E. in diagonale, Sgherri V. e Corti F. in posto 4, Melani e Gori sul centro, Di Pisatoday.it - La Pallavolo Cascina sorride: il derby contro il Casciavola è biancorosso Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Match entusiasmante per le ragazze biancorosse che, dopo aver ceduto di un soffio nel primo set, hanno ribaltatol'indando prova di grande carattere e determinazione. Coach Lazzerini parte con Belli e Corti E. in diagonale, Sgherri V. e Corti F. in posto 4, Melani e Gori sul centro, Di

Pallavolo - sapore di derby : la Verodol Casciavola ospita la Pallavolo Cascina - E' una delle partite più sentite della stagione, sicuramente la più attesa, è il momento del derby cascinese fra la Verodol CBD Casciavola che sabato 19 ottobre alle 21 al Pala Pediatrica ospita la Pallavolo Cascina. Un derby che arriva assai presto, con appena due partite sulle spalle per le... (Pisatoday.it)

Buona la prima della Pallavolo Cascina maschile contro Fucecchio - . Il nuovo coach Ricoveri schiera in campo nel sestetto iniziale Marranini in regia in diagonale a Salvini. In una Galilei stracolma come non si vedeva da tempo Cascina ha la meglio all’esordio contro il Fucecchio dell’ex Orsolini, dopo un bellissimo match incerto ed emozionante fin quasi alla fine. (Pisatoday.it)