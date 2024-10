Incidente stradale, auto finita in un fossato: scivolata per cinque metri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Castel di Lama (Ascoli Piceno), 24 ottobre 2024 – È finito fuori strada con la sua auto, ma per fortuna è rimasto illeso. È successo oggi a Castel di Lama. Intorno alle 12,30 una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli è intervenuta a seguito della segnalazione dell’Incidente stradale avvenuto a pochi chilometri dalla sede centrale, nel territorio di Castel di Lama sulla strada provinciale Mezzina. La vettura era finita in un fossato scivolando per oltre cinque metri. Illeso il conducente, ma per recuperare il mezzo, data la zona particolarmente impervia, l’unico modo possibile era operare con l’autogru. Dopo quasi due ore di lavoro la macchina è stata riportata sulla carreggiata. Ilrestodelcarlino.it - Incidente stradale, auto finita in un fossato: scivolata per cinque metri Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Castel di Lama (Ascoli Piceno), 24 ottobre 2024 – È finito fuori strada con la sua, ma per fortuna è rimasto illeso. È successo oggi a Castel di Lama. Intorno alle 12,30 una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli è intervenuta a seguito della segnalazione dell’avvenuto a pochi chilodalla sede centrale, nel territorio di Castel di Lama sulla strada provinciale Mezzina. La vettura erain unscivolando per oltre. Illeso il conducente, ma per recuperare il mezzo, data la zona particolarmente impervia, l’unico modo possibile era operare con l’gru. Dopo quasi due ore di lavoro la macchina è stata riportata sulla carreggiata.

