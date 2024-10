Incidente mortale a Vigonza, aperta l'indagine per stabilire le responsabilità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per quale motivo si è staccato dal rimorchio del camion il cassone che ha ucciso Renzo Fornea, 77enne residente a Peraga di Vigonza? A stabilirlo sarà la perizia che verrà compiuta sul mezzo pesante: è stata aperta dal pm Maria Ignazia D'Arpa un'inchiesta sull'Incidente mortale avvenuto nella Padovaoggi.it - Incidente mortale a Vigonza, aperta l'indagine per stabilire le responsabilità Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per quale motivo si è staccato dal rimorchio del camion il cassone che ha ucciso Renzo Fornea, 77enne residente a Peraga di? A stabilirlo sarà la perizia che verrà compiuta sul mezzo pesante: è statadal pm Maria Ignazia D'Arpa un'inchiesta sull'avvenuto nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente mortale a Vigonza, aperta l'indagine per stabilire le responsabilità - La perizia servirà a comprendere le cause che hanno portato proprio allo sganciamento del cassone dal mezzo pesante ... (padovaoggi.it)

Tragedia sulle strade padovane: motociclista muore schiacciato dal carico di un tir - Il dramma oggi 23 ottobre alle 9,30 in via Venezia a Vigonza. La vittima, Renzo Fornea aveva 77 anni e abitava non distante dal luogo del tragico impatto ... (padovaoggi.it)