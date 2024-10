Inchiesta Dolce Vita, fissata l'udienza per Euro Imprese: chiesto risarcimento milionario (Di giovedì 24 ottobre 2024) È stata programmata per il 10 marzo 2025 l'udienza presso la Sezione Imprese del Tribunale di Napoli, in merito al ricorso presentato da Euro Imprese srl, che ha visto la revoca anticipata di un contratto dopo il coinvolgimento di uno dei suoi amministratori nell'Inchiesta "Dolce Vita" Avellinotoday.it - Inchiesta Dolce Vita, fissata l'udienza per Euro Imprese: chiesto risarcimento milionario Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È stata programmata per il 10 marzo 2025 l'presso la Sezionedel Tribunale di Napoli, in merito al ricorso presentato dasrl, che ha visto la revoca anticipata di un contratto dopo il coinvolgimento di uno dei suoi amministratori nell'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prestiti per 10 milioni con soldi pubblici a imprese della ‘ndrangheta: Banca Progetto in amministrazione giudiziaria - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per una banca d'affari milanese, Banca Progetto, per aver concesso finanziamenti per oltre 10 milioni ... (unionesarda.it)

Movimenti al rialzo per la benzina, al self a 1,763 euro - Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati ... benzina self service a 1,763 euro/litro (-1 ... (msn.com)

Startup e PMI innovative: promozione e sviluppo passano dalle nuove regole per chi investe - Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sulla “Promozione e sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative ... (ipsoa.it)