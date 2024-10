Ilrestodelcarlino.it - Il vino nell’arte spiegato da Marin

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Cosa si cela nella caraffa delnel Bacco di Caravaggio? Che cosa sgorga dalla fontana del Baccanale di Tiziano? Chi è l’uomo, in piedi, accanto alla ragazza che beve nel dipinto di Vermeer (nella foto)? A queste e altre domande risponderà la storica dell’arte, Sabrina, attraverso le affascinanti immagini che saranno proiettate durante l’incontro (ingresso gratuito) che Slow Food Ravenna Aps, in collaborazione con il Museo d’Arte della Città di Ravenna, ha organizzato per domenica alle 17 nella sala Martini del Mar, via di Roma 13, nell’ambito della rassegna ’GiovinBacco 2024’. Caravaggio, Tiziano, Leonardo, Arcimboldo, Vermeer, Manet sono solo alcuni artisti che hanno raccontato e dipinto ilnelle loro opere. Ilda sempre è coinvolgimento dei sensi.