Il futuro del Paese passa da igiene sanità pubblica e medicina preventiva | a Palermo il congresso nazionale

Si è aperto ieri (mercoledì 23 ottobre) al Teatro Massimo, il 57esimo congresso nazionale della Società italiana d'igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI), dal titolo "La sanità pubblica per il futuro del Paese: innovazione, alleanze e sinergie istituzionali per la prevenzione".

L'impegno di Orlando : "In Liguria sposterò le risorse dalla sanità privata a quella pubblica" - Ci siamo. Domenica 27 e lunedì 28 ottobre i liguri torneranno alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione, dopo le dimissioni di Giovanni Toti costretto a lasciare perché coinvolto nella maxi inchiesta sulla corruzione della Procura di Genova, che ha scoperchiato un vero e proprio... (Today.it)

I fondi sanitari integrativi : come possono contribuire a ridurre la spesa pubblica e favorire la salute - La sfida è quella di superare le reticenze culturali legate al lavoro e alla salute, promuovendo un approccio integrato che consideri i fondi sanitari come un investimento necessario e non un’opzione marginale. In questo scenario, ulteriori politiche di fiscalizzazione potrebbero incentivare le aziende a investire in fondi sanitari integrativi per i propri dipendenti. (Gaeta.it)

Welfare - Biondo (Uil) : “No interventi su sanità integrativa senza dire cosa si fa con la pubblica” - (Adnkronos) – "La sanità pubblica è e resta il pilastro fondamentale, bisogna investire prima di ogni cosa su essa e intervenire per correggerne quelle che sono le falle. Per quanto riguarda la sanità integrativa dei fondi nessuno deve dimenticare che funzionano grazie ai soldi dei lavoratori. Nessuno pensi di intervenire nell’ambito contrattuale senza dirci cosa […]. (Periodicodaily.com)