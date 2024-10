Il finto alpino truffatore seriale si autodenuncia in tv | Ma sono stato truffato a mia volta VIDEO

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Negli ultimi giorni in diverse attività commerciali di Salò era stata segnalata una persona che, fingendosidelle Penne Nere, chiedeva soldi in beneficienza. Quella stessa persona, accusata di truffa, era stata vista aggirarsi nelle settimane precedenti in diversi negozi nei comuni del Veneto e del Trentino, raccogliendo soldi da dare in beneficenza sotto le mentite spoglie di un. Ilsi presenta in tv: “Ci metto la faccia” Le telecamere dei negozi hanno inquadrato l’uomo e sulle sue tracce simesse le forze dell’ordine, ma anche i giornalisti di “Pomeriggio Cinque” che hanno individuato il, che ha deciso di gettare la maschera e di presentarsi in tv ammettendo le sue colpe. Ai microfoni dell’inviata Ilaria Dalle Palle si èto Daniele, il40enne bresciano che ha ammesso di essere l’autore dei raggiri.