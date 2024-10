I social fanno male ai giovani, il governo porta l'età minima per iscriversi a 15 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Norvegia ha deciso di alzare a 15 anni l'età minima per potersi iscrivere ai social media, ritenendo queste piattaforme sempre più pericolose per la salute mentale dei giovani della nazione. Il limite è al momento di 13 anni, mentre nell'Unione europea (di cui il Paese scandinavo non fa parte) Europa.today.it - I social fanno male ai giovani, il governo porta l'età minima per iscriversi a 15 anni Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Norvegia ha deciso di alzare a 15l'etàper potersi iscrivere aimedia, ritenendo queste piattaforme sempre più pericolose per la salute mentale deidella nazione. Il limite è al momento di 13, mentre nell'Unione europea (di cui il Paese scandinavo non fa parte)

