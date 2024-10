"I bambini li mandiamo nella sede Pd": Emilia Romagna, scandalo alle porte del voto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le scuole dell'Emilia-Romagna sedi di seggio saranno chiuse nei giorni delle elezioni regionali, previste il 17 e 18 novembre. Ma c'è chi ha pensato ad un alternativa per i più piccoli e le loro famiglie. Ma tra le varie sedi messe a disposizione dal Comune per le attività dei più piccoli c'è anche la sede del Pd locale. A denunciare questa strana scelta è Manes Bernardini, candidato di Forza Italia. Con poche parole spiega quello che sta accadendo in Emilia Romagna a ormai poche settimane dal voto: "È inaccettabile che un'iniziativa lodevole venga macchiata dalla pochezza amministrativa dell'attuale amministrazione comunale casalecchiese", afferma Bernardini. Liberoquotidiano.it - "I bambini li mandiamo nella sede Pd": Emilia Romagna, scandalo alle porte del voto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le scuole dell'sedi di seggio saranno chiuse nei giorni delle elezioni regionali, previste il 17 e 18 novembre. Ma c'è chi ha pensato ad un alternativa per i più piccoli e le loro famiglie. Ma tra le varie sedi messe a disposizione dal Comune per le attività dei più piccoli c'è anche ladel Pd locale. A denunciare questa strana scelta è Manes Bernardini, candidato di Forza Italia. Con poche parole spiega quello che sta accadendo ina ormai poche settimane dal: "È inaccettabile che un'iniziativa lodevole venga macchiata dalla pochezza amministrativa dell'attuale amministrazione comunale casalecchiese", afferma Bernardini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione in Emilia-Romagna - dal Veneto partono sedici squadre di volontari. Zaia : «Solidarietà alla popolazione colpita» - «Per l’Emilia-Romagna e per il bolognese in particolare sono ore difficili, per questo voglio esprimere la mia solidarietà a tutta la popolazione che si trova a fare i conti con una nuova alluvione». Lo ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, apprendendo le notizie che... (Veronasera.it)

Maltempo in Emilia-Romagna : Bologna sotto assedio dopo un’altra ondata di piogge torrenziali - Le autorità locali hanno attivato il protocollo di emergenza, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti e a prestare attenzione ai segnali di allerta diramati dai vari enti. In molti casi, le persone hanno aperto le proprie case per assicurare un riparo a chi ha subito danni materiali. Le operazioni di soccorso hanno visto il dispiegamento di squadre specializzate, pronte a rispondere a ogni emergenza. (Gaeta.it)

Sedicicorto - Caccia ai tesori arancioni - Vino al vino - Tìn bota Romagna half marathon : il primo weekend di ottobre è ricco di eventi - Per gli appassionati del cinema breve e del cinema tout court, è in arrivo il nuovo appuntamento con il Sedicicorto Forlì International Film Festival, in programma da venerdì a Forlì: sette le sezioni competitive del festival, per un totale di 155 cortometraggi provenienti da 42 Paesi, tra... (Forlitoday.it)