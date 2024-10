Isaechia.it - Gemma Galgani svela le sue preferenze a Uomini e Donne: quali sono i due tronisti che preferisce e la dama del parterre a cui si sente più vicina

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è indubbiamente una delle protagoniste più discusse del trono over di; e anche quest’anno latorinese è tornata in trasmissione nella speranza di trovare qualcuno con cui intraprendere una relazione. Il dating show è già entrato nel vivo e, intervistata daMagazine, ha parlato sia deiche dei suoi compagni di avventura partendo proprio dalle dame che siedono vicino a lei. La, infatti, ha rivelato di sentirsi moltoa Cristina Tenuta e non soltanto perchèsedute vicino ma perchè spesso non viene compresa e viene attaccata ingiustamente; mentre la persona con cui ha meno affinità in assoluto è Aurora Tropea, che definisce una provocatrice seriale.