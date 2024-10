Formazioni ufficiali Tottenham-AZ Alkmaar, Europa League 2024/2025 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Tottenham-AZ Alkmaar, partita valida per la terza giornata dell’Europa League 2024/2025. Degli Spurs che vanno molto a corrente alternata in questo avvio di stagione partono comunque con il favore del pronostico contro un AZ chhe fatica ancora di più ed è reduce da ben quattro sconfitte consecutive. I padroni di casa devono fare a meno di Odobert e Spence, mentre è in dubbio Bergvall per un problema al polpaccio. Ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Tottenham-AZ Alkmaar Tottenham: in attesa AZ Alkmaar: in attesa Formazioni ufficiali Tottenham-AZ Alkmaar, Europa League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ledi-AZ, partita valida per la terza giornata dell’. Degli Spurs che vanno molto a corrente alternata in questo avvio di stagione partono comunque con il favore del pronostico contro un AZ chhe fatica ancora di più ed è reduce da ben quattro sconfitte consecutive. I padroni di casa devono fare a meno di Odobert e Spence, mentre è in dubbio Bergvall per un problema al polpaccio. Ecco le scelte dei due allenatori.-AZ: in attesa AZ: in attesa-AZSportFace.

