F1, la Ferrari arriva in Messico sulle ali dell’entusiasmo. Volerà anche in altura? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Mondiale di Formula Uno resta sostanzialmente sul medesimo meridiano di Austin, ma si trasferisce verso sud. Nel weekend del 25-27 ottobre si correrà il Gran Premio di Città del Messico, quint’ultimo atto della stagione 2024. Come d’abitudine, si vivrà un clima di festa, poiché siamo a ridosso del Giorno dei Morti. Nel Paese centroamericano, El Dia de los Muertos è una ricorrenza particolarmente sentita, ma quest’anno il Circus difficilmente potrà farsi coinvolgere e distrarre dalle manifestazioni popolari. A differenza del recente passato, si arriva difatti in terra messicana con un campionato iridato ancora in bilico. Siamo reduci da un GP degli USA in cui la Ferrari ha realizzato una doppietta, riaprendo la rincorsa al Mondiale costruttori. La Scuderia di Maranello è a -48 dalla McLaren dopo aver recuperato la bellezza di 27 punti in un colpo solo ad Austin. Oasport.it - F1, la Ferrari arriva in Messico sulle ali dell’entusiasmo. Volerà anche in altura? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Mondiale di Formula Uno resta sostanzialmente sul medesimo meridiano di Austin, ma si trasferisce verso sud. Nel weekend del 25-27 ottobre si correrà il Gran Premio di Città del, quint’ultimo atto della stagione 2024. Come d’abitudine, si vivrà un clima di festa, poiché siamo a ridosso del Giorno dei Morti. Nel Paese centroamericano, El Dia de los Muertos è una ricorrenza particolarmente sentita, ma quest’anno il Circus difficilmente potrà farsi coinvolgere e distrarre dalle manifestazioni popolari. A differenza del recente passato, sidifatti in terra messicana con un campionato iridato ancora in bilico. Siamo reduci da un GP degli USA in cui laha realizzato una doppietta, riaprendo la rincorsa al Mondiale costruttori. La Scuderia di Maranello è a -48 dalla McLaren dopo aver recuperato la bellezza di 27 punti in un colpo solo ad Austin.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 Gp Messico - Vasseur : “La Ferrari non pensa al campionato - vogliamo migliorare” - Si ricomincerà da zero: “Anche quando ottieni un buon risultato – conclude il team principal della Ferrari – non è la fine della storia e tornare lunedì con una lunga lista di cose da migliorare quando stai vincendo è una buona mentalità”. Roma, 23 ottobre 2024 – “Non pensiamo al campionato e voglio mantenere questo stato d'animo nella squadra perché credo che sia importante concentrarsi sulla prestazione pura, sessione dopo sessione, e non avere in mente la classifica”. (Sport.quotidiano.net)

Ferrari - Vasseur verso il Messico : “Importante concentrarsi sulla prestazione” - “Se dovesse arrivare qualcosa in questo Mondiale sarà merito del lavoro fatto per migliorarci settimana dopo settiman. Di sicuro, dobbiamo migliorare, abbiamo fatto alcune cose per migliorare ed è importante mantenere questa mentalità”. Abbiamo ottenuto un buon risultato ad Austin, ma si torna il lunedì con una lunga lista di cose da migliorare”, ha dichiarato al podcast “F1 Nation”. (Sportface.it)

F1 - Vasseur dopo la doppietta Ferrari ad Austin : “Non pensiamo al campionato - in Messico ripartiremo da zero” - Quando mancano cinque appuntamento al termine della stagione, la Rossa è terza nella graduatoria dei team con un distacco di 8 punti dalla Red Bull e di 48 punti dalla McLaren. C’è grande entusiasmo in casa Ferrari dopo la straordinaria doppietta firmata da Charles Leclerc e Carlos Sainz domenica scorsa al COTA di Austin nel Gran Premio degli Stati Uniti 2024. (Oasport.it)