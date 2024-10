Europa League, la Roma piega la Dinamo Kiev 1-0 (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Roma piega per 1-0 la Dinamo Kiev e ottiene la sua prima vittoria in questa edizione dell’Europa League. Decisivo un rigore di Dovbyk nel primo tempo. Prova in chiaroscuro dei giallorossi di Juric, che soffrono nei due finali di tempo più del dovuto. Primo tempo di marca giallorossa, la squadra di Juric fino agli ultimi minuti di gioco mantiene il controllo della sfida. Sblocca il risultato Dovbyk al 23?, che sfrutta un rigore concesso per un fallo su Baldanzi. La Dynamo reagisce nel finale di tempo quando Tymchyk con una velenosa conclusione al volo di un soffio a lato fa tremare gli spalti dell’Olimpico. I brividi per la Roma non terminano qui, al 43? Popov con un tap-in batte Svilar ma a gioco fermo per una posizione di offside. Nella ripresa Juric manda in campo anche Dybala e Pellegrini, mentre fa rifiatare Dovbyk. Lapresse.it - Europa League, la Roma piega la Dinamo Kiev 1-0 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Laper 1-0 lae ottiene la sua prima vittoria in questa edizione dell’. Decisivo un rigore di Dovbyk nel primo tempo. Prova in chiaroscuro dei giallorossi di Juric, che soffrono nei due finali di tempo più del dovuto. Primo tempo di marca giallorossa, la squadra di Juric fino agli ultimi minuti di gioco mantiene il controllo della sfida. Sblocca il risultato Dovbyk al 23?, che sfrutta un rigore concesso per un fallo su Baldanzi. La Dynamo reagisce nel finale di tempo quando Tymchyk con una velenosa conclusione al volo di un soffio a lato fa tremare gli spalti dell’Olimpico. I brividi per lanon terminano qui, al 43? Popov con un tap-in batte Svilar ma a gioco fermo per una posizione di offside. Nella ripresa Juric manda in campo anche Dybala e Pellegrini, mentre fa rifiatare Dovbyk.

