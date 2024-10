Noinotizie.it - Dopo la finale alla Royal Albert Hall per il Wakeup gospel la festa a Martina Franca dall’1 al 4 novembre Quarta edizione

Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: Torna in Valle d’Itria ladelFEST, l’evento artistico di musicache da venerdì 1 a lunedì 42024 animerà workshop, didattica e concerti, con la direzione artistica del Maestro Graziano Leserri, organizzato dall’associazione Music Time APS ETS e dal gruppoProject, in collaborazione con il Comune di. Il successo delle edizioni precedenti conferisce al festival il primato di essere il “più grande eventomade in Puglia”; anche quest’anno, cantanti e artisti internazionali condivideranno musica, amicizia e fede con allievi, studenti e pubblico, sulle note della musica. Al termine dei tre giorni di laboratori, gli allievi si esibiranno nel “TheShow” diretti dal maestro Joel Polo Jr., di New York, e dal maestro Graziano Leserri con i suoiProject.