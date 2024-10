Dominant City stabilisce il nuovo record della Champions League

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-23 23:05:18 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Mercoledì il Manchesterha stabilito uninbattendo lo Sparta Praga 5-0 all’Etihad. Ilè rimasto imbattuto per 26 partite in 90 minuti nella competizione, grazie ai gol di Phil Foden, John Stones, Matheus Nunes e una doppietta di Erling Haaland. La squadra di Guardiola ora si porta avanti rispetto agli agguerriti rivali del Manchester United, che hanno registrato 25 partite disenza sconfitte sotto la guida di Sir Alex Ferguson tra il 2007 e il 2009. Gol in: Haaland – 44Drogba-44Neymar – 43Del Piero-42 Ha ancora solo 24 anni pic.twitter.