Domani Turetta in aula per la seconda udienza del processo Cecchettin

L'avvocato di Filippo Turetta, Giovanni Caruso, ha confermato con una nota che Domani, venerdì 25 ottobre, nella seconda udienza del processo a suo carico, l'imputato «sarà presente in aula e avanti la Corte d'Assise e si sottoporrà all'interrogatorio». Filippo Turetta rischia la condanna

Filippo Turetta domani in tribunale per il processo Cecchettin : verrà interrogato - Per i reati contestati, Filippo Turetta rischia l’ergastolo. Sono infatti appena due gli altri appuntamenti in programma: il 28 ottobre, che come quello di domani sarà dedicato alle dichiarazioni di Turetta, e il 3 dicembre, per le possibile repliche e il verdetto. E’ indubbia una condanna, l’unica incognita è il riconoscimento della premeditazione: non impossibile, considerando i messaggi inviati alla vittima, le note ritrovate sul suo cellulare e gli strumenti per l’omicidio e la fuga già presenti in macchina. (Ilrestodelcarlino.it)