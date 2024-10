Concessioni idroelettriche A2A in Valtellina | una partita da 45 miliardi di euro

Concessioni idroelettriche A2A in Valtellina: una partita da 4,5 miliardi di euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Continua a essere molto acceso il dibattito relativo alle Concessioni idroelettriche in Lombardia e in provincia di Sondrio: rinnovo con gara per quelle scadute o riassegnazione "automatica" o comunque attraverso una corsia preferenziale agli attuali o vecchi concessionari?La nota stampa Sondriotoday.it - Concessioni idroelettriche A2A in Valtellina: una partita da 4,5 miliardi di euro Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Continua a essere molto acceso il dibattito relativo allein Lombardia e in provincia di Sondrio: rinnovo con gara per quelle scadute o riassegnazione "automatica" o comunque attraverso una corsia preferenziale agli attuali o vecchi concessionari?La nota stampa

Concessioni idroelettriche all’asta : "Coltivazioni e irrigazioni a rischio. Bene i privati - stop agli stranieri" - Molte le incognite per il futuro: "Ci preoccupa che i nuovi gestori possano accentuare un utilizzo monopolistico dell’acqua, non rilasciandola in quantità e con tempistiche adeguate per le irrigazioni – incalza Pacchiarini – Agire rapidamente è necessario proprio ora, con l’avvio delle prime gare per l’affidamento. (Ilgiorno.it)

La provincia di Trento proroga i rinnovi delle concessioni idroelettriche al 2029 - Impatti sulle concessioni e sugli impianti idroelettrici Con questa delibera, la giunta provinciale si prepara a un intervento significativo nella gestione delle concessioni idroelettriche. La giunta prevede che la proroga possa anche portare a un dibattito più ampio riguardo le concessioni idroelettriche e i diritti delle province, oltre a stimolare un dialogo costruttivo con i vari stakeholder, dai cittadini agli imprenditori locali. (Gaeta.it)

Le concessioni delle centrali idroelettriche italiane - ecco in che mani potrebbero finire - L’assessore all’Energia, Massimo Sertori, ha dichiarato che la Regione si sta limitando ad applicare le normative in vigore. Marco Stangalino, direttore di Power Asset di Edison, ha sottolineato che le stime della Regione sul valore degli impianti sono venti volte inferiori rispetto al loro reale valore. (Urbanpost.it)