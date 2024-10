Chiusura della settima edizione del Festival Fiati Albano Laziale (Di giovedì 24 ottobre 2024) La settima edizione del Festival Fiati Albano Laziale si congeda in grande stile. Il weekend conclusivo della rassegna concertistica, che ha la sua sede istituzionale nella Sala Nobile di Palazzo Savelli, inizierà sabato 26 ottobre alle ore 18.30 con il concerto dedicato ai vincitori del “Teen Romatoday.it - Chiusura della settima edizione del Festival Fiati Albano Laziale Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladelsi congeda in grande stile. Il weekend conclusivorassegna concertistica, che ha la sua sede istituzionale nella Sala Nobile di Palazzo Savelli, inizierà sabato 26 ottobre alle ore 18.30 con il concerto dedicato ai vincitori del “Teen

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Fashion Graduate Italia : Big Mama Guest Star nella Decima Edizione della Settimana della Moda - Secondo Mazzali, questi eventi rappresentano occasioni preziose per i giovani talenti, permettendo un confronto diretto con le dinamiche e le sfide reali dell’industria della moda. La rapper e icona della musica afro-italiana è nota per le sue battaglie sociali, attraverso le quali propone una visione di uguaglianza e accettazione. (Gaeta.it)

“Settimane Barocche” - la 22ª edizione del festival debutta a Bergamo - S. P. CAPITALE DELLA CULTURA… CONTINUA L’esperienza del 2023 per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura si rinnova: anche nel 2024, le Settimane Barocche terranno concerti in entrambe le città , nel segno di una continuità dell’impegno per il territorio e di una consolidata crescita della propria offerta artistica. (Bergamonews.it)

Matera ospita la settima edizione della Social Dinner : un incontro tra digitale e gastronomia - Un momento iconico dell’evento è stata la filatura della mozzarella in diretta, eseguita dal casaro Vincenzo Troia, un’azione che ha sicuramente colpito gli ospiti, regalando un’esperienza sensoriale unica. L’importanza della trasparenza e responsabilità Alessandro Vercellotti ha saputo riprendere il discorso sottolineando l’importanza della regolamentazione nel settore. (Gaeta.it)