Chiellini racconta: «Il primo giorno da dirigente è stato strano ma stimolante, ecco il mio obiettivo» – VIDEO (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il neo dirigente bianconero Giorgio Chiellini ha parlato della sua nuova esperienza con la Juventus: le dichiarazioni Il neo dirigente della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato alla Tech Week ed è stato intervistato da Marcello Ascani per raccontare i suoi primi giorni in bianconero anche se con un ruolo decisamente diverso. Un estratto delle sue parole: SUL RUOLO DA dirigente – «È come il Calcionews24.com - Chiellini racconta: «Il primo giorno da dirigente è stato strano ma stimolante, ecco il mio obiettivo» – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il neobianconero Giorgioha parlato della sua nuova esperienza con la Juventus: le dichiarazioni Il neodella Juventus Giorgioha parlato alla Tech Week ed èintervida Marcello Ascani perre i suoi primi giorni in bianconero anche se con un ruolo decisamente diverso. Un estratto delle sue parole: SUL RUOLO DA– «È come il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Non mi ricordo neanche come si chiama” | Chiellini, frecciatina incredibile: coinvolto Ibrahimovic - Chiellini scatena i suoi tifosi: lancia una frecciatina incredibile al calciatore, ed è coinvolto anche Ibrahimovic. Ecco cos’è successo. (jmania.it)

Bosco: 'Anche se penalizzata da arbitri e calendario la Juve mostri di che pasta è fatta' - L'ex dirigente del Perugia Alessandro Gaucci ha aggiunto: 'Sono sicuro che la Juve se la giocherà fino alla fine per lo scudetto' ... (it.blastingnews.com)

NEWS - Juventus Club Parlamento: Marco Osnato eletto nuovo presidente - "Marco Osnato, presidente della commissione finanze della Camera, oggi è stato eletto per acclamazione presidente dello Juventus Club Parlamento dal Direttivo dello stesso. Alla riunione odierna hanno ... (napolimagazine.com)

Juventus, nostalgia BBC: Barzagli, Bonucci e Chiellini si ritrovano al Festival dello Sport - I tre ex difensori della Vecchia Signora si sono ritrovati ieri a Trento, in occasione del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Un momento emozionante per rivivere i fasti del ... (jmania.it)

JUVENTUS - Chiellini: "Stagione 17/18? Dopo la sconfitta col Napoli eravamo convinti che sarebbe stata dura, nonostante il primo posto" - Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus ed ex calciatore bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione 2017/2018 a La Gazzetta dello Sport: "Dopo la sconfitta col Napoli eravamo co ... (napolimagazine.com)