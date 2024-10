Caso Alfieri, udienza del Riesame per l'ex capo staff Andrea Campanile (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è svolta questa mattina presso la Cittadella giudiziaria di Salerno l’udienza di Riesame per Andrea Campanile, ex capo staff di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, sospeso in seguito all’inchiesta giudiziaria che lo coinvolge e che ha portato al Salernotoday.it - Caso Alfieri, udienza del Riesame per l'ex capo staff Andrea Campanile Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è svolta questa mattina presso la Cittadella giudiziaria di Salerno l’diper, exdi Franco, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, sospeso in seguito all’inchiesta giudiziaria che lo coinvolge e che ha portato al

