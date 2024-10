Burioni, dietrofront dopo gli attacchi: “Mai detto che Ilaria Muller sia no vax, è una brava ricercatrice” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano – Prima l’attacco frontale, poi il parziale ritrattamento. E così nel giro di qualche giorno Ilaria Muller passa dalla “somaraggine degna dei più fanatici no-vax” al tutolo di “brava ricercatrice”. Farina del sacco di Roberto Burioni, virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e ormai volto noto tv, che si era scagliato contro la promozione dell’endocrinologa della Statale da ricercatrice a professoressa associata. Nel mirino di Burioni erano finite le presunte posizioni no vax di Muller, criticate con un post su Facebook che recitava: “Nonostante le prese di posizione pubbliche durante la pandemia a fianco di organizzazioni novax e medici protagonisti delle campagne contro il vaccino, llaria Muller nel 2024 è stata promossa da ricercatore universitario di tipo B a professore associato di ruolo”. Ilgiorno.it - Burioni, dietrofront dopo gli attacchi: “Mai detto che Ilaria Muller sia no vax, è una brava ricercatrice” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano – Prima l’attacco frontale, poi il parziale ritrattamento. E così nel giro di qualche giornopassa dalla “somaraggine degna dei più fanatici no-vax” al tutolo di “”. Farina del sacco di Roberto, virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e ormai volto noto tv, che si era scagliato contro la promozione dell’endocrinologa della Statale daa professoressa associata. Nel mirino dierano finite le presunte posizioni no vax di, criticate con un post su Facebook che recitava: “Nonostante le prese di posizione pubbliche durante la pandemia a fianco di organizzazioni novax e medici protagonisti delle campagne contro il vaccino, llarianel 2024 è stata promossa da ricercatore universitario di tipo B a professore associato di ruolo”.

