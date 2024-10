Belen ha finalmente ritrovato la pace con tutti i suoi uomini: l’abbraccio con Corona e poi la pace con Spinalbese e De Martino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Belen Rodriguez dal cuore buono: dopo tanta tempesta, la showgirl argentina mette una pietra sopra ai dissapori con i suoi ex; prima esce con Fabrizio Corona, poi fa pace con Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. La vita sentimentale di Belen è sempre stata chiacchieratissima, ma se c’è una cosa che la conduttrice ha sempre messo in chiaro è la sua inclinazione a rimanere sempre amica con i suoi ex fidanzati, soprattutto se questi sono anche i padri dei suoi figli. Ultimamente sta succedendo proprio questo Belen Rodriguez e l’abbraccio con Fabrizio Corona Come sappiamo, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono stati insieme ormai oltre 12 anni fa. Donnapop.it - Belen ha finalmente ritrovato la pace con tutti i suoi uomini: l’abbraccio con Corona e poi la pace con Spinalbese e De Martino Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Rodriguez dal cuore buono: dopo tanta tempesta, la showgirl argentina mette una pietra sopra ai dissapori con iex; prima esce con Fabrizio, poi facon Antoninoe Stefano De. La vita sentimentale diè sempre stata chiacchieratissima, ma se c’è una cosa che la conduttrice ha sempre messo in chiaro è la sua inclinazione a rimanere sempre amica con iex fidanzati, soprattutto se questi sono anche i padri deifigli. Ultimamente sta succedendo proprio questoRodriguez econ FabrizioCome sappiamo,Rodriguez e Fabriziosono stati insieme ormai oltre 12 anni fa.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese : pace fatta? - Belen Rodriguez ha fatto pace con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese c’era qualcosa di irrisolto nel loro rapporto. I due sono stati paparazzati insieme dal settimanale Oggi. Leggi anche–> Grande Fratello, Helena contro Lorenzo e Shaila: un video li incastra Dalle pagine di Oggi si evince che adesso i rapporti sono migliorati. (361magazine.com)

Belen e Stefano - pace fatta : lui è “pazzo” di Luna Marì - E in effetti, le immagini, sembrano confermare le parole del fotografo: De Martino non può fare a meno di abbracciare e coccolare la bambina, facendole spazio anche sulla sua Vespa. A quanto pare, alla vista della piccola, Stefano non sarebbe riuscito a contenersi: “L’ha vista ed è letteralmente impazzito” riporta il magazine. (Dilei.it)

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis - pace fatta : cosa ha scritto la showgirl argentina su Instagram - Belen Rodriguez si lascia andare a dolci parole nei confronti di Giulia De Lellis. Sembra che tra le due sia finita la faida, ecco cosa ha scritto la showgirl argentina su Instagram. (Comingsoon.it)