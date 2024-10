Barella: «Inter, che prova di carattere! Juventus sarà concorrente» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Barella ha parlato al termine della partita vinta dall’Inter contro lo Young Boys per 0-1. Il centrocampista sardo ha commentato la prestazione dei suoi, focalizzandosi poi sulla Juventus. carattere – Nicolò Barella a Sky Sport ha commentato la vittoria in extremis dell’Inter contro lo Young Boys: «Potevamo fare molto meglio lasciando tanti spazi e in Champions League rischi di essere punito. Ma complimenti a tutti perché non è stata una partita facile. Juventus? Iniezione di fiducia aver vinto questa partita. Ci prendiamo questa vittoria, l’atteggiamento cosa incredibile. prova di carattere. La Juventus è una squadra forte, ha fatto tanto sul mercato, ha preso un allenatore e ci vorrà tempo. Ma sarà concorrente per la Serie A». Inter-news.it - Barella: «Inter, che prova di carattere! Juventus sarà concorrente» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha parlato al termine della partita vinta dall’contro lo Young Boys per 0-1. Il centrocampista sardo ha commentato la prestazione dei suoi, focalizzandosi poi sulla– Nicolòa Sky Sport ha commentato la vittoria in extremis dell’contro lo Young Boys: «Potevamo fare molto meglio lasciando tanti spazi e in Champions League rischi di essere punito. Ma complimenti a tutti perché non è stata una partita facile.? Iniezione di fiducia aver vinto questa partita. Ci prendiamo questa vittoria, l’atteggiamento cosa incredibile.di. Laè una squadra forte, ha fatto tanto sul mercato, ha preso un allenatore e ci vorrà tempo. Maper la Serie A».

