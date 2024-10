Appalti e tangenti, indagato il presidente della provincia di Caserta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Comando provinciale di Caserta – Reparto Territoriale di Aversa – stanno effettuando da questa mattina delle perquisizioni presso la sede della provincia di Caserta in area Saint Gobain, in particolare negli uffici del presidente Giorgio Magliocca, che è indagato, e dei settori edilizia e viabilità, nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere su un sistema di Appalti in cambio di tangenti. Un’inchiesta che rappresenta un ulteriore filone di quella che ha coinvolto il consigliere regionale nonché presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania Giovanni Zannini, anch’egli indagato per corruzione e sottoposto a perquisizione dai carabinieri ad inizio ottobre. Anteprima24.it - Appalti e tangenti, indagato il presidente della provincia di Caserta Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Comandole di– Reparto Territoriale di Aversa – stanno effettuando da questa mattina delle perquisizioni presso la sedediin area Saint Gobain, in particolare negli uffici delGiorgio Magliocca, che è, e dei settori edilizia e viabilità, nell’ambito di un’indagineProcuraRepubblica di Santa Maria Capua Vetere su un sistema diin cambio di. Un’inchiesta che rappresenta un ulteriore filone di quella che ha coinvolto il consigliere regionale nonchéCommissione AmbienteRegione Campania Giovanni Zannini, anch’egliper corruzione e sottoposto a perquisizione dai carabinieri ad inizio ottobre.

