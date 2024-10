Isaechia.it - Antonio Maietta svela se dopo Temptation Island 12 ha risentito la single Saretta e se toglierà il tatuaggio col viso di Titty

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è stato uno dei protagonisti assoluti di quest’ultima edizione di. Ieri,essere tornato attivo sui social, ha subito risposto alle numerose curiosità dei fan e in primis hato seil reality show hala: Con Sara sì ogni tanto mi sento. Una ragazza unica e viene da una famiglia perbene e semplice. Il padre e la madre mi hanno chiamato per complimentarsi dei miei modi di fare con lei e mi hanno invitato a cena da loro. Secondo me mi tocca prendere qualche mozzarella di bufala (ride, ndr). Non si va mai a mani vuote quando vieni invitato. Se ci sarà un futuro con lei? Mai dire mai nella vita. Per adesso ho solo un debito di mozzarelle con la famiglia da mantenere e a lei senza lattosio sennò penso che non ci sarà sicuramente un futuro ma per lei (ride, ndr.