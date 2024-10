Napolipiu.com - Antonio Conte incantato dalla Cappella Sansevero: Il retroscena

(Di giovedì 24 ottobre 2024)tra arte e cultura: visita al cuore di Napolicontinua ad esplorare Napoli, immergendosi nella sua straordinaria cultura. In attesa di trasferirsi definitivamente nella nuova abitazione presa in affitto in centro, dopo due mesi passati in albergo, il tecnico del Napoli ha scelto di visitare la, uno dei simboli della città .è rimastodi fronte al celebre Cristo Velato, capolavoro scultoreo che continua ad affascinare visitatori da tutto il mondo. La visita è stata guidatadirettrice Alessandra Masucci, che ha illustrato al tecnico azzurro le opere presenti e l’importanza culturale della. Durante il colloquio trae Masucci, si è discusso dell’intreccio tra arte e calcio, due mondi che a Napoli spesso si incontrano, diventando parte integrante delle sue radici culturali.