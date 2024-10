Al via i lavori di riasfaltatura in alcuni tratti del Put e della circonvallazione interna (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si comunica che lunedì 28 ottobre inizieranno i lavori di risanamento della pavimentazione stradale di alcuni tratti del Put e della circonvallazione interna alle Mura cittadine. Gli interventi, che saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo verranno Trevisotoday.it - Al via i lavori di riasfaltatura in alcuni tratti del Put e della circonvallazione interna Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si comunica che lunedì 28 ottobre inizieranno idi risanamentopavimentazione stradale didel Put ealle Mura cittadine. Gli interventi, che saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo verranno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Svolge alcuni lavori sul tetto di casa e precipita nel vuoto : morto un uomo - A Vermezzo con Zelo (Milano) un uomo di 40 anni è precipitato dal tetto della propria abitazione mentre svolgeva alcuni lavori: è morto sul colpo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Terni - partono i lavori in Largo Cairoli : “Difficoltà insormontabili per realizzare alcuni lucernari. Contenuti multimediali per i cittadini” - Iniziano i lavori per la riqualificazione di Largo Cairoli. Un progetto che ha avuto tempi di attesa piuttosto lunghi poiché – come è noto – sono stati ritrovati dei reperti archeologici divenuti oggetto di valutazioni e sopralluoghi. Le bancarelle ormai sono un lontano ricordo mentre la... (Ternitoday.it)

Lavori in ospedale : alcuni ambulatori verranno spostati altrove. Da lunedì si comincia - I lavori cominceranno lunedì prossimo e l?ospedale San Paolo di Bari per un bel po? di tempo si trasformerà, almeno in parte, in un cantiere a cielo aperto. I responsabili... (Quotidianodipuglia.it)