Aggredite da un paziente due volontarie della Misericordia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) CAVRIGLIA – Un’altra aggressione in danno di sanitari. È successo a Cavriglia a duelocale sezionedi San Giovanni, intervenute per un soccorso a persona per codice minore insieme al personale sanitario del 118. Il, durante l’intervento, ha dato in escandescenza, strattonando e colpendo con un calcio e con un pugno le due. La direzione dell’Asl Toscana sud est condanna fermamente l’episodio di violenza che si è verificato in Valdarno: “È un grave atto da denunciare – sottolinea il direttore generale, Antonio D’Urso – e a nome mio e dell’Azienda esprimo vicinanza e solidarietà alle due soccorritrici e a tutto il personale che lavora per il sistema sanitario.