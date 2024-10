Agatha All Along: la spiegazione di tutti i tarocchi di Lilia durante la sua prova (Di giovedì 24 ottobre 2024) Agatha All Along: la spiegazione di tutti i tarocchi di Lilia durante la sua prova Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 7 di Agatha All Along Lilia Calderu ha fatto riferimento a sette carte dei tarocchi nel corso di Agatha All Along, e con l’episodio 7, “Death’s Hand in Mine”, ne ha finalmente confermato l’importanza e il pieno significato. Dopo l’esplorazione nell’episodio 6 delle origini di Billy Maximoff nell’MCU, l’episodio 7 di Agatha All Along ha presentato la tanto attesa prossima prova sulla Strada delle Streghe. Il quarto processo della Strada si è concentrato sulla strega siciliana di Patti LuPone, Lilia Calderu, collegando le visioni e le premonizioni che ha sperimentato durante la serie e offrendole un finale soddisfacente ed emozionante dopo secoli di tumulti e confusione. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)All: ladidila suaAttenzione! Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 7 diAllCalderu ha fatto riferimento a sette carte deinel corso diAll, e con l’episodio 7, “Death’s Hand in Mine”, ne ha finalmente confermato l’importanza e il pieno significato. Dopo l’esplorazione nell’episodio 6 delle origini di Billy Maximoff nell’MCU, l’episodio 7 diAllha presentato la tanto attesa prossimasulla Strada delle Streghe. Il quarto processo della Strada si è concentrato sulla strega siciliana di Patti LuPone,Calderu, collegando le visioni e le premonizioni che ha sperimentatola serie e offrendole un finale soddisfacente ed emozionante dopo secoli di tumulti e confusione.

